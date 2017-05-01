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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:17

1 Mayıs İşçi Bayramı Bu Akşam Çetinkaya Sahası’nda İki Toplumlu Etkinlikle Kutlanacak

1 Mayıs İşçi Bayramı,&nbsp;dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Kıbrıs’ta da kutlanıyor. İşçi Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam Lefkoşa ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlenecek. Çetinkaya Sahası’nda yer alacak etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı Bu Akşam Çetinkaya Sahası'nda İki Toplumlu Etkinlikle Kutlanacak
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Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : 1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Kıbrıs’ta da kutlanıyor.

İşçi Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam Lefkoşa ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlenecek.

Çetinkaya Sahası’nda yer alacak etkinlik saat 19.30’da başlayacak. Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek. Ön mitingler, saat 18.00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde yapılacak ve kortej yürüyüşüyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı ortak etkinliğinde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak. Etkinliğe katılmak isteyenlerin, ara bölgeye geçerken kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

(SEL)

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