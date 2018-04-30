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1 Mayıs…hemşireler Ve Ebeler Sendikası: "asgari Ücret Yeniden Düzenlensin, Göç Yasası Kaldırılsın"

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ VE “GÖÇ YASASI”NIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

1 Mayıs…hemşireler Ve Ebeler Sendikası: "asgari Ücret Yeniden Düzenlensin, Göç Yasası Kaldırılsın"

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ VE “GÖÇ YASASI”NIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
1 Mayıs…hemşireler Ve Ebeler Sendikası:

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI, ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ VE “GÖÇ YASASI”NIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümete, ülke gerçekleriyle örtüşmediğini belirttiği asgari ücreti, “insan onuruna yaraşır bir şekilde” düzenlemesi ve “Göç Yasası” olarak anılan 47/2010 sayılı yasayı kaldırması için çağrı yaptı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Sendika adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Ali Özgöçmen, “geçmişten başlayarak bugüne kadar hükümetlerin almış olduğu yanlış kararlar ve her yeni gelenin bu yanlış kararları düzeltmemesi ya da düzeltememesiyle gerek kamu alanında gerekse özel sektörde haksızlığın, eşitsizliğin devam ettiği ve adım adım birliktelikten uzaklaştırılmaya çalışıldığını” ifade etti.

Birçok olumsuzluğa rağmen, işçi güvenliği ve sağlığı için inşaatlarda yapılan denetimleri “son derece yerinde ve memnuniyetle” karşıladıklarını belirten Özgöçmen, bu denetimlerin yaşamın ve çalışma hayatının bir parçası olduğunun kabullenilmesini istediklerini ifade etti.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Çünkü bizler koruyucu sağlık hizmetinin bekçisi ve emekçisiyiz, çünkü bizler en zor şartlarda en düşük maaşla çalıştırılan işçi kardeşlerimizi ne inşatlarda ne ambulansta nede acil servis ve hastanenin diğer köşelerinde bir hiç uğruna kan ve acılar içinde görmek istemiyoruz, çünkü bizler sağlık çalışanıyız, hemşireyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta görevi başındaki meslektaşlarımın ülkemiz ve tüm dünyadaki işçi ve emekçi kardeşlerimizi sevgi ve saygı ile selamlarız.”

(RU/ÖK)


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