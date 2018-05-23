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1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

EN İYİ FİLM ALMANYA’DAN “ELISA” OLDU

1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

EN İYİ FİLM ALMANYA’DAN “ELISA” OLDU

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

EN İYİ FİLM ALMANYA’DAN “ELISA” OLDU

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 : Kıbrıs Bağımsız Film Derneği (CIFA) tarafından düzenlenen 1.Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali (ICSFF) dün AKM’de gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Kapanış törenine şair-multimedya performans sanatçısı ve akademisyen Alev Adil, sanat yönetmeni Selda Çiçek,film eleştirmeni-oyuncu Cüneyt Cebenoyan, ressam-şair Ümit İnatçı ve Rus yönetmen -senarist-yapımcı Slava Ross tarafından oluşturulan festival jürisi de katıldı.


CIFA’dan verilen bilgiye göre, toplam 5 gün süren ve 46 ülkeden 74’ü yarışma filmi olmak üzere toplam 87 kısa filmin gösterildiği uluslararası festivalin kapanışında jüri adına Cüneyt Cebenoyan bir konuşma yaptı.

CEBENOYAN: “İYİ FİLMLER İZLEDİK,ÖDÜLLERİ VERİRKEN ZORLANDIK”

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Cüneyt Cebenoyan, ödül alan filmlerin gerekçeli kararlarını söylerken iyi filmlerden oluşan yarışma bölümündeki filmlerin arasından ödül vermekte çok zorlandıklarını ifade etti.

Festivalde “En İyi Film” ödülü, Almanya’dan yarışmaya katılan Kristina Shtubert’in yönettiği “Elisa”ya, “En İyi Sinematografi” ödülü Nepal’den Pratish Shrestha’nın yönettiği “Gya(z)” filmine, “En İyi Kurgu” Ödülü Brezilya’dan Lucas H. Rossi’nin yönettiği “The Dress of Myriam”a gitti.


Fransa’dan Loïc Gaillard’ın yönettiği “What A Hidden In The Snow” ise Jüri Özel Ödülü’nü layık görüldü.

Kıbrıs Bağımsız Film Derneği ise Irak’tan Semaa Samir’in yönettiği “Zero mm” filmine CIFA Özel Ödülü verdi.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

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