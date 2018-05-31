1 Haziran 2018 Cuma Gündemi

Cumhurbaşkanlığı’nda çocuklar ve gençlerle yapılan iki ayrı çalışma toplantısının sonuç raporu, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacak (10.00)Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım\'ı kabul edecek (14.30)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yeniden oluşturulan Dumansız Ada Platformu, Birlik binasında “Dünya Sigarasız Günü” nedeniyle “Dumansız Hayat–Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?” konulu panel düzenleyecek (17.30)KKTC Uluslararası Fuarı Lefkoşa Fuar Alanı’nda açılacak (19.00)Kuzey Kıbrıs Rallisi, açılış etkinliğinin ardından Girne Yat Limanı’ndan start alacak (18.30-20.00)***********