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1 Aralık Dünya Aıds Günü

GİRNE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI EVREN :“HIV VİRÜSÜ TAŞIYAN KİŞİLERE YAKLAŞIMDA BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEGATİF TUTUM DEVAM ETMEKTEDİR. ”

1 Aralık Dünya Aıds Günü

GİRNE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI EVREN :“HIV VİRÜSÜ TAŞIYAN KİŞİLERE YAKLAŞIMDA BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEGATİF TUTUM DEVAM ETMEKTEDİR. ”

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:09
1 Aralık Dünya Aıds Günü

GİRNE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI EVREN :“HIV VİRÜSÜ TAŞIYAN KİŞİLERE YAKLAŞIMDA BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN NEGATİF TUTUM DEVAM ETMEKTEDİR. ”

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren, .AIDS hastalığının tedavisi konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen HIV virüsü taşıyan kişilere yaklaşımda bilgi eksikliğinden kaynaklanan negatif tutumun devam ettiğini kaydetti.

Evren, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, immün yetmezlik sendromunun (AIDS)  ilk defa 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri\'nde tanımlandığını ve bunu takip eden 34 yılda dünyada 78 milyon kişinin immün yetmezlik virüsü (HIV) ile infekte olduğunu ve bu hastaların 35 milyondan fazlasının hayatını kaybettiğini söyledi.

 Evren açıklamasında,“ HIV virüsü bağışıklık sisteminde yer alan hücrelere saldırır. Bu sebepten ortalama 8-10 yıl sonra enfekte olan kişinin savunma mekanizmasında ciddi zafiyetler ortaya çıkar. Bu aşamada fırsatçı olarak bilinen bazı bakteri, mantar, virüs ve parazitler kişiyi hasta eder ve AIDS adı verilen sendrom meydana gelir” dedi.

HIV virüsünün; kan ve kan ürünleri, sperm veya cinsel salgılar, plasenta ve anne sütü aracılığıyla bulaştığını kaydeden Evren, kondom (prezervatif) kullanarak, cinsel partnerlerin sayısını sınırlayarak, damar yolu ile alınan uyuşturucu maddelerden toplumun uzak kalmasını sağlayarak ve HIV (+) hamilelerin tedavi, takip ve kontrolünü sağlayarak  virüsten korunulabileceğini ifade etti.

Evren, HIV (+) partneri olan kişiler, damar içi ilaç bağımlıları, korunmasız, şüpheli cinsel ilişkisi olan bireyler, HIV görülme sıklığının yüksek olduğu ülkede doğmuş ya da yaşamış olanlar, hastalığın çok görüldüğü ülkelere seyahat edenler ve cinsel saldırıya maruz kalanların  risk altında olduğunu da sözlerine ekledi.

(AK/YIL)

 

 

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