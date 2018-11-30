1 Aralık 2018 Cumartesi Gündemi

Lefke Kızılay Şubesi tarafından “iyilik yapma” ve “Kızılaycılık” konularında farkındalık yaratma amaçlı etkinlik düzenlenecek. (Yer: Salih Suphi Sokak No:4 / Lefke - 10.00)
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) 1 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde ‘Korkma Bilgilen’ projesiyle Girne Belediyesi önünde stant açarak halkı bilgilendirecek. (12.00)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Huawei, “KKTC Dijital Dönüşüm Protokolü”ne imza koyacak. (Kaya Palazzo Otel /Girne - 17.00)
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