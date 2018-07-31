1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı... Kamu-sen Mesaj Yayımladı

Kamu-Sen yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, Enosis’e ve bu hedef doğrultusunda yapılan girişimlerde estirilen teröre karşı durmak, Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türkleri’nin haklarını savunmak ve Türk halkının Anavatan’a bağlılığını sürdürmek amacı ile 1 Ağustos 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı kurulmuştur. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürce, eşitlik temelinde, güvenlik içinde ve mutlu yaşaması bu teşkilatın kurulması sonucunda oluşmuştur.”
(TUĞ/SEL)