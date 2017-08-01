1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de Kutlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünü de içerisinde barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünü de içerisinde barındıran 1 Ağustos Toplumsa Direniş Bayramı, İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdürü Şengül Kadı ve TMT İskele Mücahitler Derneği yetkilileri katıldı.

Atatürk Anıtı’na GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal ile TMT İskele Mücahitler Derneği’nin çelenklerini koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Can Beyazoğlu yaptı.

BEYAZOĞLU: “80 BİN ŞEHİT VERİLEREK ZAFER KAZANILDI”

3 özel günün tek cümle ile özetlenebileceğini, ancak 1 Ağustoslara nasıl ve hangi şartlar altında gelindiğini incelemek gerektiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Piyade Üsteğmen Can Beyazoğlu, Kıbrıs’ta barışın 1 Ağustos 1571’de yaklaşık 1 yıl süren bir savaşta 80 bin şehit verilerek kazanılan bir zaferle geldiğine dikkat çekti.

Konuşmasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanımızı, milletimizi ve geleceğimizi savunmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” sözüyle noktalayan Can Beyazoğlu, şehitleri, mücahit ve mücahideleri rahmet ve şükranla andı.

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