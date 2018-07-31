1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı… Emekli Subaylar Derneği Gün Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 31 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Basın Yayın ve Protokol Başkanı Elvan Özaydan, Kıbrıs sorunu görüşmelerinin her yönden güven verecek şekilde karşılıklı kabul edilebilir bir nihayete ulaşmasını temenni ettikleri kaydetti.

Özaydan, Kıbrıs adası üzerinde savaşmayı bildikleri gibi, barış içinde bir yaşama da inandıklarını, bunun için azim ve kararlılıkla hareket etmeyi de çok iyi bildiklerini belirterek, ada ve bulunulan coğrafyada meydana gelen tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.Özaydan yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, Kıbrıs Türkü’nün tarihsel varoluş mücadelesinde özveriyle büyük bir direniş gösteren, savaşan, azmi ile toplumsal birlikteliği perçinleyen Kıbrıs Türk halkını ve bu uğurda mücadele eden mücahitleri selamladı.Mensubu oldukları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını kaydeden Özaydan, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Mücadele ruhu ve yaşama azmi ile tarih boyunca icabında her şeyini feda eden, açlık ve yokluk çeken, yer değiştiren, göçmen olan, acılar içinde geçen bir yaşama sahip insanlarımızın nefret ve hıncın yer bulmadığı, sevginin hakim olduğu, barış içerisinde güzel günler yaşamayı hak ettiğini düşünüyoruz.Bu vesile ile halkımıza, tüm ada üzerinde Atatürk ilke ve devrimlerinin demokratik ve laik hukuk devlet anlayışında, özgürce ve güven içerisinde, uluslararası insan haklarına ve ekonomik olarak güçlü olacağı bir gelecekte mutlu bir yaşam dileriz.”(TUĞ/GÜL)