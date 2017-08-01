1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla, 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu düzenlendi. Boğazköy’den başlayarak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanan koşuda dereceye girenlere ödülleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral General Yılmaz Yıldırım ve bazı milletvekillerinin katıldığı törenle takdim edildi.

MUKAVEMET KOŞUSUNDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ

YILDIRIM: “KIBRIS TÜRKÜNÜN BAĞRINDAN ÇIKAN GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, 1976’DAN İTİBAREN KENDİSİNE DEVREDİLEN GÖREVİN BİLİNCİ İÇERİSİNDE, TMT’DEN DEVRALDIĞI BAYRAĞI DAİMA YÜKSEKLERDE TUTUYOR”

BORA: “KKTC’Yİ KORUMAKLA GÖREVLİ OLAN TÜM KİŞİ VE KURULUŞLARI BİZ GEREĞİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ. ZİRA BAŞKA BİR SEÇENEĞİMİZİN KALMADIĞI APAÇIK ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla, 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu düzenlendi.

Boğazköy’den başlayarak, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanan koşuda dereceye girenlere ödülleri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Merkezinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral General Yılmaz Yıldırım ve bazı milletvekillerinin katıldığı törenle takdim edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım törende yaptığı konuşmada, “1 Ağustos 1571 Kıbrıs’ta Türk varlığının yerleşmesinin, 1 Ağustos 1958 Türk varlığının var olmasının, 1 Ağustos 1976 ise Türk varlığının bekasının sağlanmasının önemli temel taşlarını teşkil etmektedir” dedi.

Yılmaz Yıldırım, zulüm ve baskı altında yaşayan ada halkını huzura kavuşturmak için Osmanlı İmparatorluğunun 1571’de Kıbrıs’ı fetih ettiğini, Kıbrıs’ta barış ve hoşgörü ortamının 300 yıl devam ettiğini, 1 Ağustos 1571’in adanın Osmanlı topraklarına dahil edilmesinin yanında, ada insanları için daha iyi bir geleceğin başlangıcı olduğunu anlattı.

Osmanlı İmparatorluğunun 1878’de zor şarlarda olmasından dolayı adayı geçici bir süreliğine İngiltere’ye devretmesiyle Kıbrıs türkü için “karanlık günler” başladığını kaydeden Yıldırım, İngiliz hakimiyeti döneminde, adanın, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ve Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine sahne olduğunu anlattı.

1955’te kurulan EOKA tedhiş örgütünün yarattığı tehdit ortamında can ve mal güvenliğinin kalmayışının, Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin desteği ile 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatını kurmasına neden olduğunu belirten Yıldırım, “Kıbrıs Türkü TMT önderliğinde, toprağını, canını ve malını korumuş, düşmana canını ve namusunu çiğnetmemiştir” dedi.

“TMT yokluk içinde varlık göstererek, halkının doğru dürüst yaşaması için, var olma mücadelesini dünyada eşine ender rastlanacak bir şekilde gerçekleştirmiştir” diyen Yıldırım, “Kıbrıs Türkünün bağrından çıkan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 1976’dan itibaren kendisine devredilen görevin bilinci içerisinde, TMT’den devraldığı bayrağı daima yükseklerde tutuyor. GKK Kıbrıs Türkünün kaygı ve endişeden uzak, huzur ve barış içerisinde yaşamasını sağlamakta ve atalarından devraldığı bu topraklarda varlığını sürdürmektedir.” dedi.

BORA

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ise konuşmasında, “Yıllardır varlığımızı sürdürdüğümüz bu topraklardan, her ne pahasına olursa olsun Türkleri yok etmeye amaçlayanlar vardır. Bu Ada’nın gerçek sahipleri olan Türkler yıllarca itilmiş, kakılmış ve işsiz, aşsız bırakılmış ve göçe zorlanmıştır “dedi.

Eoka’nın kuruluş hazırlıklarına 1952 yılında başlandığını, 1 Nisan 1955’e kurulduğunu ve silahlı bir şekilde kanlı saldırılarını başlattıklarını anlatan Bora, bu saldırıların sonucunda 1958 yılına kadar 100’ün üzerinde şehit verdik. Görülüyordu ki artık Volkan, 9 Eylül gibi ufak çaplı örgütler Kıbrıs Türklerinin varlığını, geleceğini, özgürlüğünü ve egemenliğini korumakta yetersiz kalıyordu. İşte bu zor şartlar altında Türk Mukavemet Teşkilatı bu görevi üstlenmek üzere kuruluş çalışmalarına 1 Ağustos 1958 yılında başladı” dedi.

TMT’nin Kıbrıs Türk halkını Rum saldırılarına karşı koruma ve Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürmek amacı ile kurulduğunu kaydeden Bora, “Özgürlüğümüz, egemenliğimiz, vatanımız, devletimiz ve bayrağımız olmazsa olmazımızdır” dedi.

TMT’nin sadece Kıbrıs Türk halkının çıkarları, refahı ve geleceği uğruna mücadele ettiğinin altını çizen Bora, “Eğer bugün bu adada varsak, yaşıyorsak, nefes alıyorsak, tüm dünya varlığımızın bilinicinde ise bunun tek nedeni yıllar boyu sürdürdüğümüz mücadele ve TMT’nin varlığı olmuştur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugün birtakım haksız saldırılara maruz kaldığını, devletin tasfiyesi için faaliyetler sürdürüldüğünü ifade eden Bora, “Dış güçlerle işbirliği halinde BM’nin, AB’nin ve ABD’nin paraları ve her türlü desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı haksız ve insafsız saldırılardır bunlar” dedi.

Kıbrıs Türk halkına sırtını dönerek sömürgeci “Batı emperyalizmin” çıkarlarına hizmet edenlerin bulunduğunu kaydeden Bora, “Böyle bir günde gerek Mont Pelerin ve gerekse Crans Montana’da gerçekleştirilen görüşmelerde, 50 yılımızı çalan, heba eden, karşımızdaki zihniyetin değişmediği ve değişmeyeceği gerçeği karşısında KKTC’yi korumakla görevli olan tüm kişi ve kuruluşları biz gereğini yapmaya davet ediyoruz. Zira başka bir seçeneğimizin kalmadığı apaçık ortaya çıkmıştır” dedi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Mukavemet koşusunda, takım klasmanında 1’inci Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 2’nci Lefkoşa Masterleri, 3’üncü ise Lefke Avrupa Üniversitesi geldi.

Genel klasmanda 1’inci Hasan Tazegül, 2’nci Cemal İneci, 3’üncü Yüsuf Gökalp; Masterler Klasmanında 1’inci Kemal İneci, 2’nci Osman Atakan, 3’üncü Yusuf Gökalp; Bayanlarda 1’inci Sevim Yıldız geldi.

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