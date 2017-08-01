1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı...

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 1. Alay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, bazı milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri, sivil ve askeri yetkililerle, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, saat 12.00'de başladı.