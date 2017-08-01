CUMHURİYET PARKI ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ
Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda da tören düzenlendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, saat 12.00'de başladı.
Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 1. Alay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, bazı milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri, sivil ve askeri yetkililerle, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Törende protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erdi.
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl