1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle bugün saat 10.00’da ise, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle bugün saat 10.00’da ise, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı milletvekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Kadir Uslu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, muharip derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Törende ilk olarak GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım anıt özel defterini imzaladı.

Yıldırım, anıt özel defterinde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimiz,

Şanlı Türk tarihine altın harflerle kazınmış bu günde Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sizlerin bu topraklarda Türklüğün insanca yaşaması için hayatlarınızı feda ettiğinizi, mücadelenizi ve isimlerinizi Kıbrıs Türkü olarak unutmayacak, kalbimizde ve şanlı Türk tarihinde sonsuza kadar yaşatacağız.

Bilmenizi isteriz ki,

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını ve yaşam hakkını anayasa ve kanunlar çerçevesinde korumaya devam edeceğiz.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”

(DOĞ/ÖK)

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl