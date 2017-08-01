1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle bugün saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59’uncu ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 446’ncı yıldönümü nedeniyle bugün saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı milletvekilleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Albay Kadir Uslu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, muharip derneklerin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın tören birliklerini selamlamasının ardından başlayan törende ilk olarak, GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Yılmaz Yıldırım anıt özel defterini imzaladı.

YILDIRIM

GKK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Büyük Önder Atatürk,

Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzda olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Uzun yıllar baskı ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türk halkı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda haklı davasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmış, anavatan Türkiye ile birlikte ilke ve inkılaplarının yorulmaz takipçisi olarak kurmuş olduğu Cumhuriyeti daha da ileriye götürmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler de dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün esenliğini ve mutluluğunu sağlayan barışı korumanın teminatı olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle vatan topraklarının korunması uğruna mücadele eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve mücahitlerimize uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

AVŞAR

Ardından Piyade Yüzbaşı İsmail Avşar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu hakkında bilgi veren Avşar, “Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, 1 Ağustos 1571’de, 1 Ağustos 1958’de, 1 Ağustos 1976’da bu toprakları hayatları pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır” dedi.

Konuşmasında, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret eden Avşar, şunları kaydetti:

“Dünyada uluslararası örgütler tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kurumsallaşmış ve etkin hale gelmiş olabilir fakat son elli yıldır Kıbrıslı Türkler olarak tecrübe ettiğimiz gerçek hala değişmemiştir. Hiçbir uluslararası güç bizi bizden daha iyi savunamaz ve Atatürk’ün dediği gibi vatanımızı milletimizi ve geleceğimizi savunmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.”

(DOĞ/ÖK)

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl