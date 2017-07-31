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31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

Emekli Mücahitler Derneği ve Mücahit Komutanlar Derneği 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ VE MÜCAHİT KOMUTANLAR DERNEĞİ MESAJ YAYIMLADI

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): Emekli Mücahitler Derneği ve Mücahit Komutanlar Derneği 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mücahit Komutanlar Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş yayımladığı mesajda, her karış toprağı şehit kanları ile çizilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde,  Anavatan’ın etkin ve fiili garantisi olan,  gelecek nesillerin barış ve güven içerisinde özgürce yaşamaları için Kıbrıs Türk halkının hakları koruyan bir anlaşma ile sonsuza dek KKTC devletini yaşatmanın hedefleri olduğunu kaydetti.

Ergüneş, “Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından Fethi’nin 446. yılı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 59. yılı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41. kuruluş yıldönümünde, cennet vatanın Girit olmasına son nefeslerine kadar asla  geçit verilmeyeceğini” kaydetti.
 
Ergüneş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varoluş mücadelemizle kazanılan haklarımızdan vazgeçemeyiz. Bu yolda hayatlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Güvenlik Kuvvetleri Mensupları’na ve Gazilerimize, şükranlarımızı sunar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarız.”

EMEKLİ MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Başkan Mehmet Salih Direktör mesajında, “yavru vatanın fethi ile birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde, şehitlerimizi rahmetle anar,başta Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olmak üzere tüm personeli ve Mukavemetçi mücahitleri tebrik eder sağlık ve mutluluk dolu günler temenni ederim” dedi.

(TUĞ/ŞEB)

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