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31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:18

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, sahip olunan KKTC devletinin, halkın tek gelecek güvencesi olduğunun idraki içinde olunması ve devlete her şart altında sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı…
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ÖMÜRLÜ: “KKTC DEVLETİNİN, HALKIN TEK GELECEK GÜVENCESİ OLDUĞUNUN İDRAKİ İÇİNDE OLUNMASI VE DEVLETE HER ŞART ALTINDA SAHİP ÇIKILMASI GEREK”

Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, sahip olunan KKTC devletinin, halkın tek gelecek güvencesi olduğunun idraki içinde olunması ve devlete her şart altında sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Ömürlü, “Kıbrıs Türk halkının geleceği, egemen devlet varlığımız temelinde siyasi eşitliğimize ve Anavatanımız Türkiye’nin vazgeçilmez garantörlüğüne dayalı, ortak bir çözüme veya Türkiye’nin garantörlüğünde KKTC devletinin Egemen varlığını ilelebet sürdürmemize bağlıdır” dedi. 

Ömürlü, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Toplumsal Direniş Bayramı’nın üç tarihinin Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla sürdürdüğü varoluş, kurtuluş ve geleceğe dönük özgürlük mücadelesinin tarihi kalıntıları olduğunu belirten Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, egemen devlet varlığı temelinde siyasi eşitliğe ve Anavatan Türkiye’nin vazgeçilmez garantörlüğüne dayalı, ortak bir çözüme veya Türkiye’nin garantörlüğünde KKTC devletinin egemen varlığını ilelebet sürdürmesine bağlı olduğunu belirtti.

Ömürlü, TSK ve GKK dışında hiçbir uluslararası güç ve kuruluşa güvenmediklerini de ifade etti.

Esen Ömürlü mesajında, Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlayarak şehitleri minnet ve rahmetle andı, hayatta olan mücahit ve gazilere saygı ve şükranlarını sundu.

(TUĞ/GÜL)

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