1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı

Yarın akşam 20.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda saat 12.00’de çelenk sunma törenleri icra edilecek.