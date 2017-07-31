GKK’NIN 41’İNCİ, TMT’NİN 59’UNCU VE KIBRIS’IN FETHİNİN 446’NCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
Lefkoşa, 31 Temmuz 17 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 41’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’nci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.
Bu kapsamda, yarın mukavemet koşusu yapılacak.
Boğazköy’de saat 08.00’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında, saat 10.15’te verilecek.
Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında saat 09.30’da, Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda saat 12.00’de çelenk sunma törenleri icra edilecek.
Yarın akşam 20.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, 2’nci Piyade Alay Komutanlığı tarafından Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda, 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı tarafından Gülseren Askeri Gazinosu’nda, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.
(GÖZ/ŞEB)