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1 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

31 Temmuz 2018 Salı 20:05
1 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’nci yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla 16 km’lik Mukavemet Yol Koşusu düzenlenecek. Boğazköy’de saat 08.00’de başlayacak koşu TMT Mücahitler Derneği merkez binası önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği merkez binasında saat 10.15’te verilecek.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da tören düzenlenecek.

 

Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni saat 12.00’de yapılacak.

5. Doğancı Karpuz Festivali ile Doğancı Kooperatifi Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve Piknik Alanı’nın açılışı yapılacak. (19.30)

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla GKK Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargah bahçesinde, Güzelyurt Zafer Gazinosu’nda ve Gülseren Askeri Gazinosu’nda resepsiyonu düzenlenecek. (20.00)


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