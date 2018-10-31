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1-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

ÇAĞLAR: “LÖSEMİ, ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ”

1-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası

ÇAĞLAR: “LÖSEMİ, ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ”

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
1-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası
ÇAĞLAR: “LÖSEMİ, ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ”

Lefkoşa,31 Ekim 18 (.). Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı Temel Onkoloji uzmanı Mine Çağlar, çocukluk yaş grubunda en sıklıkla görülen kanser türlerinin başında “kan kanseri” olarak da ifade edilebilen lösemi hastalığının yer aldığını belirtti.

Mine Çağlar, 1-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda hastalığın belirtilerine dikkat çekti.

Çağlar, tek hücre hastalık olup, insan organizmasındaki herhangi bir organ veya dokudan köken alabilen kanser hastalığının  kontrolsüz ve aşırı üreyen hücrelerden oluşan ve zamanla yarışan bir hastalık olduğunu vurguladı.

Mine Çağlar, löseminin (kan kanseri), kemik iliğinde üretilen kan hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan önemli bir kanser türü olduğunu,  sebebi tam olarak bilinmese de bu hastalığa olumsuz etki yapan ve hastalığın oluşmasında rol oynayabilen faktörler bulunduğunu kaydetti.

Çağlar, bu faktörler içerisinde bazı kromozomal hastalıklar, genetik yatkınlıklar, bazı viral enfeksiyonlar, yüksek doz radyasyona ve benzer kimyasal maddelere maruz kalmak gibi etkenler yer aldığını söyledi. Çağlar, son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, gebelik sırasında sigara içen annelerin çocuklarında artmış lösemi sıklığı saptandığını belirtti.

Lösemi, çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35-40’ını oluşturarak, görülme sıklığı sıralamasında birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Çağlar, “Lösemiler, akut ve kronik olmak üzere iki ana grup üzerinden sınıflandırılırlar. Akut lösemiler, bölünme hızları yüksek ve hızlı ilerleyebilen hastalıklardır. Hızla tedaviye başlanılması gereklidir. Bunun yanında tedaviye olan yanıtları da o oranda yüksektir. Kronik lösemiler ise yavaş seyirli ve tedavi yanıtları akut olanlara göre daha yavaştır. Daha sıklıkla ileri yaş hastalığı olarak bilinirler” bilgisini paylaştı.

Diğer kanser türlerinde gözlenen belirtiler olduğu gibi löseminin de kendine özgü belirti ve bulguları bulunduğunu kaydeden Çağlar, hastalığın önemli belirtilerini ateş, solukluk, kansızlık (ALL, AML ve MDS), kemik ağrısı, topallama, yürüyememe, ciltte veya dişetinde kanamalar (ALL ve AML), halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı, iyileşmeyen yaralar, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, boyunda, kasıkta veya vücudun herhangi bir yerinde kitle olarak sıraladı.

Çağlar, özellikle bu tür şikayetler gözlendiği takdirde hiç geç kalmadan çocuk hematoloji veya çocuk onkoloji uzmanlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

(YIL/FEZ)






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