19 Temmuz 2018 Perşembe Gündemi

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan TSK Temsilcisi Org.Atilla Gülan’ı kabul edecek. (Şeref Salonu) (09.50)



Kamu Görevlileri Sendikası, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç kişinin darp edilmesi nedeniyle, 10.00-12.00 saatleri arasında sağlık ocağında grev yapacak. (10.00)



Başbakan Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için KKTC’ye gelen TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul edecek. Yer: Başbakanlık - Şeref Salonu (10.20)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 11.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 11.30’da Maliye Bakanı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 12.00’de YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul edecek.



Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının içeriği, KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin serbest bırakılmasıyla ilgili hükümet çalışması yapılması konusu. (11.00)



Dostluk ve Dayanısma Derneği, Çukurovalılar Dayanışma Derneği, Uzat Elini Yardımlaşma Derneği, Vatanseverler Yardımlaşma Derneği ve Doğayı ve Canlıları Koruma Derneği zamları protesto etmek amacıyla Başbakanlık önüne siyah çelenk koyacak. (11.00)



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak. (12.00)



Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Binasında Milli Mücadele Madalyası Takdim töreni düzenleyecek. (15.00)



Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (18.00)



Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (18.30)



Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören anıt inşaatı nedeniyle TMT anıtında yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (19.00)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, konuk heyetler onuruna resepsiyon verecek. (Meclis Bahçesi) (20.00)



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı’nda Şafak Nöbeti tutulacak. (21.30)



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