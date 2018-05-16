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19 Mayıs Etkinlikleri… Prof. Dr. Demirsoy Ve Mahruki İle “çevremizi Konuşuyoruz” Söyleşisi Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE PROF. DR. ALİ DEMİRSOY VE ALİ NASUH MAHRUKİ İLE “ÇEVREMİZİ KONUŞUYORUZ” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Mayıs Etkinlikleri… Prof. Dr. Demirsoy Ve Mahruki İle “çevremizi Konuşuyoruz” Söyleşisi Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE PROF. DR. ALİ DEMİRSOY VE ALİ NASUH MAHRUKİ İLE “ÇEVREMİZİ KONUŞUYORUZ” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
19 Mayıs Etkinlikleri… Prof. Dr. Demirsoy Ve Mahruki İle “çevremizi Konuşuyoruz” Söyleşisi Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNDE PROF. DR. ALİ DEMİRSOY VE ALİ NASUH MAHRUKİ İLE “ÇEVREMİZİ KONUŞUYORUZ” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde bugün Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde, Türk Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Profesyonel Dağcı Araştırmacı Yazar Ali Nasuh Mahruki’nin katılımlarıyla “Çevremizi Konuşuyoruz”söyleşisi gerçekleştirildi.
Düzenlenen söyleşiye Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Özyiğit söyleşi öncesi yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından başlatılan “Temiz Düşün” kampanyasının önemine dikkat çekerek, projenin amacının sadece çevreyi temizlemek olmadığını, asıl amacının çevre konusunda hassasiyet oluşturulması ve toplumun düşüncelerinin berraklaşması ve şeffaflaşması olduğunu söyledi.
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“Temiz ve yaşanabilir bir çevre hepimizin arzusudur” diyen Bakan Özyiğit, eğitimin temel amaçlarından birtanesinin de çevre bilincinin oluşturulması olduğunu kaydetti.
Bakan Özyiğit’in konuşmasın ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Nasuh Mahruki; çevre, doğa, küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konularında öğrencilere bilgi verdi.
Demirsoy, dünya üzerinde yaşanan çevresel değişimler ile ilgili öğrencilere elde ettiği bilgileri aktardı.
Nasuh Mahruki ise, gerek bölgede gerekse dünya üzerinde kullanılan ve üretilen enerji kaynakları hakkında bilgi verirken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemine değindi.
Söyleşinin ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Nasuh Mahruki öğrencilerin sorularını cevaplardı.
Düzenlenen etkinlikler kapsamında ayrıca Nasuh Mahruki bugün saat 15.30’da “Atam Işığında Geleceğe Tırmanıyoruz” dağcılık etkinliğinde Bufavento kalesine yapılacak yürüyüşe katılarak gençlere öncülük edecek.
(TUĞ/ÖK)
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