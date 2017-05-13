19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Kktc’de De Kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye ile birlikte KKTC’de de kutlanacak.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI 15-19 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

BAŞKENT LEFKOŞA’DA, 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI, BU YIL DİĞER YILLARDAN FARKLI OLARAK STADYUMUN DIŞINDA İLÇENİN ÖNEMLİ NOKTALARINDA YAPILACAK

Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye ile birlikte KKTC’de de kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 98.’si kutlanacak olan bayram dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası”, 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hafta dolayısıyla yapılacak tören ve etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek, kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler ile müzik yarışması yapılacak.

BAKAN BEROVA’NIN KONUŞMASI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri çerçevesinde, 19 Mayıs Cuma günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

LEFKOŞA

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Lefkoşa’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı, stadyumların dışında başkentin önemli noktalarında yapılacak.

Bu değişikliğin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerin ismine uygun bir şekilde bayram havasında kutlaması ve şölen atmosferinde yaşaması amacı taşımakta olduğu belirtildi.

Lefkoşa’daki ilk tören, saat 08.45’te Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Tören, anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Törenin ardından 19 Mayıs Maratonu (açık katılım 10 km’lik yol koşusu) başlayacak.

19 Mayıs Cuma saat 17.30’da ise “ATAM İZİNDEYİZ” Sloganı ile tüm okulların, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile kortej başlayacak. Bando eşliğinde Lefkoşa Dereboyu Pronto Çemberi önünden başlayacak yürüyüş, Ledra Palace ışıkları, Cumhurbaşkanlığı güzergahı izlenerek İnönü Meydanı alanına varılmasıyla son bulacak. Kortej esnasında dans ve spor ritmik hareketlerin gösterisi yapılacak.

GALA GECESİ

Kortejin ardından İnönü Meydanı’nda “Gala Gecesi” düzenlenecek. Bir grup öğrencinin oluşturacağı Fener Alayı saat 19.30’da gala ve konser alanına meşalelerle yürüyecek.

"Gala Gecesi"nde Grup Yüksek Sadakat konser verecek. Konser, saat 20.30’da başlayacak. Konser öncesi Telsim Freezone Müzik Yarışması’nda dereceye giren okullar sahne alacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, diğer ilçelerde ilçe kaymakamlıklar tarafından düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI BOYUNCA YAPILACAK ETKİNLİKLER ŞÖYLE:

15 MAYIS PAZARTESİ

Bayram Haftası başlangıcı için ilk önce saat 09.30’da Lefkoşa bölgesi okullarından gelecek temsili öğrenci, sorumlu öğretmen ve idarecilerin hazır bulunacağı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu yapılacak.

Bir öğrencinin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, haftanın başlamasına ilişkin açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Daha sonra zeybek ve vals gösterisi olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın bir öğrenci ile beraber “Gençlik Ateşi"ni yakması ve akabinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabı ve Gençliğin Cevabı ile “Gençlik ve Spor Haftası” resmen başlamış olacak.

16 MAYIS SALI

1- Bölgesel Sportif Etkinlikler

a. Bisiklet Gezisi “IŞIĞINLA GELECEĞE SÜRÜYORUZ” temasıyla (Öğrencilerin Katılımı tüm ilçelerde belirlenen bölgede toplanılması ile önceden belirtilen güzergâh doğrultusunda hem sportif hem eğlenceli bir gezi) yapılacak. (11:00)

b. Yol Koşusu “IŞIĞINLA GELECEĞE KOŞUYORUZ” temasıyla ( Okullar Arası Yıldız-Genç (Kız-Erkek) kategorilerinde yapılacak yol koşusu yarışları) yapılacak. (09:00)

Yıldız Kız : 1500 Metre

Yıldız Erkek : 2000 Metre

Genç Kız : 2000 Metre

Genç erkek : 3000 Metre

2- Çevre Temizliği - “Temiz Düşün” Sloganı ile çevre bilincini ve farkındalığı için, Akdeniz Köyü Sahil Şeridi’nin temizlenmesi etkinliği yapılacaktır. (09:00-12:00)

3- Dağcılık ve İzcilik - “ATA’nın Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz” sloganıyla TRT “Doğadaki İnsan” Programı yapımcısı “Serdar Kılıç” ile birlikte Bufavento Kalesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış yapılacaktır. (16:00-19:00)

17 MAYIS ÇARŞAMBA

1- 19 Mayıs Genç Atlon yarışması ( 19 Adet engelin olduğu parkurdan oluşacak eğlenceli bir takım yarışması) yapılacaktır. (10:00-13:00)

Okullarımız takımları 5 Kız ve 5 Erkek öğrenciden oluşturacakları takımlar ile katılacaklardır.

2- Rozet dağıtımı (Çocuk Esirgeme Kurumu yararına günün anlam ve önemine vurgu yapılacak ve okul konsey üyesi 2 öğrenci ve 1 sorumlu öğretmen nezdinde halka rozetler takılıp isteyenlerden bağış toplanacaktır) yapılacaktır. (09:30-12:00)

18 MAYIS PERŞEMBE

1- “Spor Yaparak Eğlen” sloganı ile (Lefkoşa Atilla Topaloğlu Stadyumu’nda (Okullar Stadyumu) kurulacak çeşitli istasyonlarda geçmişte oynadığımız günümüzde ise unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızdan kurulacak istasyonlarda mini yarışmalar yapılacak ve hoşça eğlenceli oyunlarla zevkli saatler geçirmiş olacağız) etkinlik yapılacaktır. (09:30-12:30)

2- “Resimlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” sloganı ile, her ilçede duvar boyama etkinliği saat 09:00’da olacaktır. Duvarlar öğrencilerimiz tarafından günün anlam ve önemine vurgu yapılarak boyanacaktır.

Telsim Freezone Müzik Yarışması ( Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda liseler arasında yapılacak müzik yarışması) 09:00-17:30 arasında gerçekleşecektir.”

(SEL) FOTOĞRAFLI