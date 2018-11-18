19 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi

Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yürüyecek “Haklarımızı Biliyoruz” başlıklı bildiriyi saat 09.00 sıralarında Bakanlığa takdim edecek.



Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00)



“Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleştirilecek basın toplantısı ile başlayacak. (10.30)



“Yaşlılık Ve Yaşlılıkta Yaşanan Sorunlar” konulu seminer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Talasemi Konferans Salonu’nda yer alacak. (11.00)



Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten\'de \'\'Çocuklar Çok Haklı\'\' konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlenecek. Sergi açılışı saat 11.00’de yapılacak.



Meclis Başkanı Uluçay Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi\'ne katılanlardan oluşan bir heyeti kabul edecek. (11.30)



Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten\'de \'\'Çocuklar Çok Haklı\'\' konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlenecek. Panel 17.30’da başlayacak.



İpek Deniz Karagöz’ün “Sekiz/Eight” isimli kişiler sergisi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. (18.30)

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