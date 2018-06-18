19 Haziran 2018 Salı Gündemi

YKP, Dev-iş’i ziyaret edecek. (09.30)
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın Kara Safhası Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da izleyecek. (11.00)
Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, Arkın Palm Beach Hotel\'de basın toplantısı düzenleyecek. (11.00)
9. Uluslararası Lapta Turizm Festivali ile ilgili Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlenecek. (11.00)
DAÜ 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi lisansüstü mezuniyet töreni, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. (15.30)AB finansmanıyla yenilenen Gazimağusa’da Akkule/Kara Kapısı (Ravelin/Land Gate) açılış töreni yapılacak. (18.30)
********