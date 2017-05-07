“19. Geleneksel Büyük Eko-gün” Bugün Yapıldı

Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Büyük Eko Gün” bugün gerçekleştirildi. Etkinlik 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yaptı.

EKO-GÜN KAPSAMINDA İLK KEZ ULUSLARARASI AKDENİZ SLOW FOOD FESTİVALİ DE DÜZENLENECEK

SİBER: “TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİ”

ÖZGÜRGÜN: “KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SOSYAL BİRLİKTELİĞİ ARTIRIYOR. ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"

Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği “Büyük Eko Gün” bugün gerçekleştirildi. Etkinlik 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yaptı.

Eko Gün, “Hobbalara gidelim, cille tomofili Büyükkonuk’a” sloganıyla gerçekleştirilirken; yiyecek içecek, elişi, kitap ve çiçek satışı yapıldı.

Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen Eko Gün çerçevesindeki Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne Türkiye, Fas, Mısır, İran, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İsrail’den katılım oldu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

MECLİS BAŞKANI SİBER

Meclisten verilen bilgiye göre, açılışta konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, atalardan miras kalan bu güzel ülkeyi gelecek kuşaklara koruyarak devretmenin herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

“Güzelliğini ve kültürel dokusunu bozmadan, bu yerlerimizi korumak Devlet yöneticileri ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur” diyen Siber, tarihi ve kültürel alanlarla sahillerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Eko turizme yatırım yapıldığı takdirde ülke turizminin daha da büyüyeceğine inanç belirten Siber, bu yüzden kültürel ve tarihi yapılara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Siber, “slowfood” anlayışının bölgeye yerleşmesini dileyerek etkinliğin iyi geçmesini temenni etti.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, 19. kez düzenlenen Eko Gününü açış konuşmasında Başbakan Hüseyin Özgürgün, kültürel etkinliklerin ülkede sosyal birlikteliği artırdığını ve küçük küçük organizasyonlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını söyledi.

Başbakan Özgürgün, Eko Güne KKTC'nin dört bir yanından yoğun katılım olduğunu belirterek, emeğe geçenleri kutladı.

Büyükkonuk bölgesinin 19 yıl önce başlayan eko gün etkinliğinin öncüsü olduğunu, bununla ne kadar övünseler az olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nun iyi çalıştığını, hükümet olarak çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

Büyükkonuk sosyal tesislerinin de kısa bir süre önce açıldığını ve Belediye'nin kullanımına kazandırıldığını anımsatan Başbakan Özgürgün, tesislerin de Büyükkonuk'un gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Eko gün etkinliğinde esnafın bol kazanç elde etmesini dileyen Başbakan Özgürgün, Büyükkonuk'un eko gün etkinliklerinin öncüsü olarak bugün çok büyük bir kitleyi ağırlayacağını belirtti.

Başbakan Özgürgün, etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, bugün ayrıca 1. Slowfood Festivalinin de açılışının yapıldığına da dikkat çekerek Belediye Başkanı Sennaroğlu ile ekibini kutladı.

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