19 Eylül Gaziler Günü Çarşamba Günü Boğaz Şehitliği’nde Törenle Anılacak

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Gaziler Günü, Boğaz Şehitliği’nde Çarşamba günü düzenlenecek törenle anılacak.



Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Gaziler Günü anma töreni saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla tamamlanacak



(AK/FEZ)

