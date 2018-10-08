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1974 Barış Harekatı’na Katılan Gaziler 44 Yıl Sonra Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

1974 Barış Harekatı’na Katılan Gaziler 44 Yıl Sonra Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
1974 Barış Harekatı’na Katılan Gaziler 44 Yıl Sonra Kıbrıs’ı Ziyaret Etti

ÖZÇINAR: “GAZİLERİN KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞU İÇİN VERDİĞİ MÜCADELE UNUTULMAZ”
 

1974 Barış Harekatı’na katılan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilciliği’ne mensup gaziler 44 yıl sonra Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, gezi Güzelyurt Belediyesi ile kardeş belediye olan Keçiören Belediyesi tarafından organize edildi.

Güzelyurt’ta kalan gaziler, hem Güzelyurt’u hem de Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gazileri Güzelyurt’ta ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, “Gazilerin Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadele unutulmaz” dedi.
 

Son Güncelleme: 08.10.2018 18:06
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