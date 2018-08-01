1964 Erenköy Şehitlerini Anma Törenine Katılmak İsteyenler İçin Son Başvuru Yarın

Erenköy’de 8 Ağustos’ta düzenlenecek “1964 Erenköy Şehitlerini Anma Töreni”ne katılmak isteyenler için yarına kadar başvuru kabul edilecek.

Anma törenine katılacak vatandaşlar yarın 17.00’ye kadar Erenköy Mücahitler Cemiyeti’nin açıkladığı numaralara ulaşıp telefonda kayıt yaptırabilecek.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti, anma törenine katılacak vatandaşların ulaşım ve her türlü ihtiyaçlarının cemiyet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Vatandaşlar 0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan isim, soy isim, kimlik kartı numarası ve adreslerini yazdırabilecek.

Söz konusu telefona ulaşılamaması halinde; Lefkoşa bölgesinden 0533 851 2529; Girne bölgesinden 0533 861 1966; Güzelyurt bölgesinden 0533 864 5476 ve Gazimağusa bölgesinden 0542 854 2693 numaralı telefonlar da aranabilecek. Başvuru kabulü yarın saat 17.00’de bitecek.

Öte yandan törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listeleri en geç 3 Ağustos Cuma Günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Lefkoşa Basın Bürosuna iletilecek. Listeler, 228 91 66 numaralı telefondan belgegeçerle (fax) bildirilecek.

