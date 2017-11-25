196 öğrenci burs hakkı elde etti
Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, incelemeleri tamamlanan 196 öğrencinin daha burs hakkı elde ettiğini açıkladı.
Daire’den yapılan açıklamada, ilk kez burs başvurusunda bulunan ve burs hakkı elde eden öğrencilerin en kısa zamanda başvuru yapmaları istendi ve dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak daireye iletilen ve değerlendirmesi tamamlanan başvuruların basın yayın yoluyla duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebilecekleri de kaydedildi.
2017-2018 ÖĞRETİM YILI KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU
MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK
BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
1. 2030274323
2. 279886 (1/2)
3. 292915
4. 271121
5. 260916
6. 274579
7. 275025
8. 323649
9. 271304
10. 4470401879
11. 313613
12. 5830294257
13. 278016
14. 281359
15. 255240
16. 277871
17. 306019
18. 316986
19. 286735
20. 262232
21. 1580265720
22. 121028360223. 261436
24. 5470263846
25. 285716
26. 262575
27. 1780265011(1/2)
28. 1280270019(1/2)
29. 237776
30. 363152
31. 271346
32. 324476
33. 3840273360
34. 275057
35. 5150294441
36. 312810
37. 3250263626
38. 314919
39. 1810273366
40. 260607
41. 275094
42. 274164
43. 261864
44. 269700
45. 262062
46. 4880272419
47. 1800309554
48. 29411649. 271246
50. 2540293958
51. 274608
52. 1170282698
53. 4310262840
54. 2880349594
55. 280967
56. 2820272422
57. 260935
58. 293024
59. 2450271143
60. 262237
61. 262771
62. 40402743160
63. 3550283960
64. 1000277938
65. 284786
66. 262298
67. 2100321670
68. 261535
69. 1610263131
70. 5550271261
71. 285002
72. 274618
73. 319391
74. 25987875. 5070277945
76. 260708
77. 4860396860
78. 317429
79. 293145
80. 272551
81. 259388
82. 275309
83. 269381
84. 5820286093
85. 310165
86. 273964
87. 2460359164
88. 2400272065
89. 259802
90. 275188
91. 285939
2017-2018 ÖĞRETİM YILI KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
1. 2610292017
2018 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER
DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY
OLAN
ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
2. 261257
3. 3260284552
4. 4230284558
5. 271361
6. 3280262729
7. 316616
8. 274400
9. 293321
10. 261103
11. 251366
12. 284666
13. 2030273441
14. 262013
1. 274016
2. 284237
3. 5220280903(1/2)
4. 261431
5. 259437
6. 3440273815
7. 3340271933
8. 259940
9. 279724
10. 26341911. 259122
12. 254527
13. 284125
14. 271295
15. 262462
16. 319986(1/2)
17. 275032(1/2)
18. 271036
19. 259598
20. 312654
21. 259462
22. 264038
23. 260112
24. 261407
25. 260087
26. 1800262439
27. 324729
28. 259983
29. 3250262708
30. 271343
31. 253306
32. 275147
33. 262251
34. 270833
35. 333379
36. 26013737. 269530
38. 4570263028
39. 274753
40. 359653
41. 1480262947
42. 293555
43. 4230358034
44. 314304
45. 1320262859
46. 313558
47. 1000272520(1/2)
48. 248709
49. 271359
50. 255781
51. 271995
52. 326045
53. 4060280743
54. 274353
55. 5140320738
56. 271340
57. 293813
58. 1620261359
59. 5530272123
60. 278014
61. 286862
62. 27353163. 319630
64. 356514
65. 4840285195
66. 264042
67. 5060277908
68. 376289
69. 1820269605
70. 4050323393
71. 5280264556
72. 3040282532
73. 262266
74. 277958
75. 313798
76. 3240270996
77. 260044
78. 275085
79. 3440262025
2017-2018 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN
VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
1. 275336
2. 312754
3. 263224
2017-2018 ÖĞRETİM YILI 3. ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU
MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK
BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
12. 5420262923
13. 307913(1/2)
14. 263007
15. 5330379041
16. 5470274745
17. 1440262979
18. 275117(1/2)
19. 271944
20. 285179
21. 261774
22. 3770263291
4. 1640272251
5. 374043
6. 261256
7. 275193
8. 315330
9. 271378
10. 261782
11. 27537223. 262874
24. 317773
25. 5080261620
26. 1530273986
2017-2018 ÖĞRETİM YILI 3.ÜLKE ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU
MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER
ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.
SIRA NO KİMLİK NO
1. 263801
2. 271948
3. 2720265014
4. 318072