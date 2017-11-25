196 öğrenci burs hakkı elde etti

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, incelemeleri tamamlanan 196 öğrencinin daha burs hakkı elde ettiğini açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamada, ilk kez burs başvurusunda bulunan ve burs hakkı elde eden öğrencilerin en kısa zamanda başvuru yapmaları istendi ve dosya tamamlama işlemini geç yapan öğrencilere geriye dönük burs ödemesi yapılmayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyo ekonomik durum araştırmaları tamamlanarak daireye iletilen ve değerlendirmesi tamamlanan başvuruların basın yayın yoluyla duyurulmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, gelir yönünden kriter üstü olanların bir defaya mahsus olmak üzere Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne itiraz edebilecekleri de kaydedildi.











2017-2018 ÖĞRETİM YILI KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU

MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK

BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO





1. 2030274323

2. 279886 (1/2)

3. 292915

4. 271121

5. 260916

6. 274579

7. 275025

8. 323649

9. 271304

10. 4470401879

11. 313613

12. 5830294257

13. 278016

14. 281359

15. 255240

16. 277871

17. 306019

18. 316986

19. 286735

20. 262232

21. 1580265720

22. 121028360223. 261436

24. 5470263846

25. 285716

26. 262575

27. 1780265011(1/2)

28. 1280270019(1/2)

29. 237776

30. 363152

31. 271346

32. 324476

33. 3840273360

34. 275057

35. 5150294441

36. 312810

37. 3250263626

38. 314919

39. 1810273366

40. 260607

41. 275094

42. 274164

43. 261864

44. 269700

45. 262062

46. 4880272419

47. 1800309554

48. 29411649. 271246

50. 2540293958

51. 274608

52. 1170282698

53. 4310262840

54. 2880349594

55. 280967

56. 2820272422

57. 260935

58. 293024

59. 2450271143

60. 262237

61. 262771

62. 40402743160

63. 3550283960

64. 1000277938

65. 284786

66. 262298

67. 2100321670

68. 261535

69. 1610263131

70. 5550271261

71. 285002

72. 274618

73. 319391

74. 25987875. 5070277945

76. 260708

77. 4860396860

78. 317429

79. 293145

80. 272551

81. 259388

82. 275309

83. 269381

84. 5820286093

85. 310165

86. 273964

87. 2460359164

88. 2400272065

89. 259802

90. 275188

91. 285939





2017-2018 ÖĞRETİM YILI KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO





1. 2610292017



2018 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER

DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK BURSU ALMAYA ADAY

OLAN

ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

2. 261257

3. 3260284552

4. 4230284558

5. 271361

6. 3280262729

7. 316616

8. 274400

9. 293321

10. 261103

11. 251366

12. 284666

13. 2030273441

14. 262013

1. 274016

2. 284237

3. 5220280903(1/2)

4. 261431

5. 259437

6. 3440273815

7. 3340271933

8. 259940

9. 279724

10. 26341911. 259122

12. 254527

13. 284125

14. 271295

15. 262462

16. 319986(1/2)

17. 275032(1/2)

18. 271036

19. 259598

20. 312654

21. 259462

22. 264038

23. 260112

24. 261407

25. 260087

26. 1800262439

27. 324729

28. 259983

29. 3250262708

30. 271343

31. 253306

32. 275147

33. 262251

34. 270833

35. 333379

36. 26013737. 269530

38. 4570263028

39. 274753

40. 359653

41. 1480262947

42. 293555

43. 4230358034

44. 314304

45. 1320262859

46. 313558

47. 1000272520(1/2)

48. 248709

49. 271359

50. 255781

51. 271995

52. 326045

53. 4060280743

54. 274353

55. 5140320738

56. 271340

57. 293813

58. 1620261359

59. 5530272123

60. 278014

61. 286862

62. 27353163. 319630

64. 356514

65. 4840285195

66. 264042

67. 5060277908

68. 376289

69. 1820269605

70. 4050323393

71. 5280264556

72. 3040282532

73. 262266

74. 277958

75. 313798

76. 3240270996

77. 260044

78. 275085

79. 3440262025

2017-2018 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN

VE DESTEK BURSU MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

1. 275336

2. 312754

3. 263224

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 3. ÜLKE ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU

MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK DESTEK

BURSU ALMAYA ADAY OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

12. 5420262923

13. 307913(1/2)

14. 263007

15. 5330379041

16. 5470274745

17. 1440262979

18. 275117(1/2)

19. 271944

20. 285179

21. 261774

22. 3770263291

4. 1640272251

5. 374043

6. 261256

7. 275193

8. 315330

9. 271378

10. 261782

11. 27537223. 262874

24. 317773

25. 5080261620

26. 1530273986





2017-2018 ÖĞRETİM YILI 3.ÜLKE ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN VE DESTEK BURSU

MÜRACAAT FORUMLARI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEREK KRİTER

ÜSTÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİDİR.

SIRA NO KİMLİK NO

1. 263801

2. 271948

3. 2720265014