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1914 Birinci Dünya Savaşında Hayata Geçirilen Ateşkes Anısına Futbol Maçı Düzenleniyor

İngiliz Yüksek Komiserliği, Birinci Dünya Savaşı esnasında 1914 yılının Noel’inde 22 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin yıldönümünde ara bölgede futbol maçı organize ediyor. İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, maçta Birleşmiş Milletler mensupları ile diplomatlardan oluşan bir takımın iki toplumlu takımla karşılaşacağı belirtildi.

1914 Birinci Dünya Savaşında Hayata Geçirilen Ateşkes Anısına Futbol Maçı Düzenleniyor

İngiliz Yüksek Komiserliği, Birinci Dünya Savaşı esnasında 1914 yılının Noel’inde 22 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin yıldönümünde ara bölgede futbol maçı organize ediyor. İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, maçta Birleşmiş Milletler mensupları ile diplomatlardan oluşan bir takımın iki toplumlu takımla karşılaşacağı belirtildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 14:41
1914 Birinci Dünya Savaşında Hayata Geçirilen Ateşkes Anısına Futbol Maçı Düzenleniyor
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İngiliz Yüksek Komiserliği, Birinci Dünya Savaşı esnasında 1914 yılının Noel’inde 22 Aralık’ta ilan edilen ateşkesin yıldönümünde ara bölgede futbol maçı organize ediyor.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, maçta Birleşmiş Milletler mensupları ile diplomatlardan oluşan bir takımın iki toplumlu takımla karşılaşacağı belirtildi.

Peace Players International, UNFICYP ve Dayanışma Evi’nin katkılarıyla yapılacak etkinlik 22 Aralık Pazartesi günü, saat 14.30’da, ara bölgede, Dayanışma Evi’nin arkasındaki futbol sahasında yer alacak.

Açıklamada,  1914 yılının Noel’inde, Batı Cephesinde ateşkesin devreye sokulduğunu askerlerin siperlerinden çıkarak ölülerini gömdüklerini, kendi dillerinde ilahiler okuduklarını ve birbirlerine hediyeler verdikleri anlatıldı.

Ön cephelerde her iki taraftan bir araya gelen askerlerin birlikte futbol oynadığı belirtilen açıklamada “Savaşın yarattığı kaosta futbol onları bir araya getirdi” denildi.

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İngiliz Yüksek KomiserliğiBirinci Dünya Savaşı Esnasında 1914 Yılının Noel’inde 22 Aralık’ta Ilan Edilen Ateşkesin Yıldönümünde Ara Bölgede Futbol Maçı Organize Ediyor.
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