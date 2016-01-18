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19 Yıl Sonra Geri Döndü

Hırsızlık suçundan yurt dışına çıkışı, 1997 yılında yasaklanan ancak buna uymayarak yurt dışına çıkış yapan Adnan Kahraman, 19 yıl sonra döndüğü KKTC'de tutuklandı

19 Yıl Sonra Geri Döndü

Hırsızlık suçundan yurt dışına çıkışı, 1997 yılında yasaklanan ancak buna uymayarak yurt dışına çıkış yapan Adnan Kahraman, 19 yıl sonra döndüğü KKTC'de tutuklandı

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:45
19 Yıl Sonra Geri Döndü
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 19 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Mağusa’da 1997 yılında işlediği öne sürülen hırsızlık suçu nedeniyle, mahkeme tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan fakat yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkan Adnan Kahraman, 19 yıl sonra Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada polis tarafından tutuklandı.

Mağusa’da dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine soruşturma maksatlı 2 günlük tutukluluk emri alındı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı, Ayşen Toroslu huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Mustafa İldeniz, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Ersoy Saydağ’ı tanık olarak dinletti.

Tanık polis, zanlının 1997 yılı Temmuz ayında aynı yıl içerisinde işlediği sirkat suçundan dolayı Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkışının yasaklandığı söyledi.

Mahkeme emrine uymadı Polis memuru, zanlının yurt dışına çıkışı yasak olduğu halde 1997 yılı Temmuz ayında Mağusa Limanı’ndan yasal olmayan yolları kullanarak yetkili makamdan izinsiz olarak yurt dışına çıkarak mahkeme emrine riayetsizlik ettiğini kaydetti.

Tahkikat memuru, zanlının 16 Ocak tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen polis soruşturmasının yeni başladığını ifade eden tanık polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğuna ve zanlının KKTC’de statüsü olmadığından dolayı yeniden yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkabileceğine dikkat çekti.

Polis memuru mahkemenden zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Mustafa İldeniz talep edilen süreyi 2 gün ile sınırlandırdı. Mahkemenin söz vermesi üzerine zanlı, “Ben yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmadım. Burada Lefkoşa emniyetinden üsteğmen beyefendi ile kendisi de bizzat Mağusa’ya kadar gelerek çıkış yaptım. Feribotla çıktım. Mersin Limanında da işlemlerimi yaparak geçip gittim” dedi. Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti. 

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Son Güncelleme: 18.01.2016 10:45
Anahtar Kelimeler:
19 Yıl Sonra Geri Döndü
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