19 Mayıs kutlamaları başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde etkinliklerle kutlanıyor.

İlk etkinlik dün Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtında saat 9.30’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit’in yaptığı açılışla başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “Atam İzindeyiz” anlayışı ile etkinlikler düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre etkinlikler 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Etkinlikler kapsamında bugün ise “Atam Işığında Geleceğe Sürüyoruz” diye adlandırılan, bisiklet sürme etkinliği Güzelyurt bölgesinde yapılıyor. Lefke’de ise “Atam Işığınla Geleceği Şekillendiriyoruz” diye isimlendirilen duvar boyama etkinliği gerçekleştiriliyor. Gazimağusa’da Citymall Alışveriş Merkezi’nde Streetball, Gençhatlon, Sinema ve Namık Kemal Lisesi okul orkestrası konseri yer alıyor.

Etkinlikler kapsamında yarın “Atam Işığında Eğlenerek Spor Yapıyoruz” etkinliği Atila Topaloğlu Sahası’nda yapılacak. Gün içerisinde KKTC’deki tüm bölgelerde çocuk onkoloji servisine bağış toplanacak. Saat 10.00’ da TMK’da, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Etkinlikleri çerçevesince bu hafta için ortak yapılan “Atam Işığında Çevremizi Konuşuyoruz” söyleşisi yer alacak.

Söyleşiye, Türkiye’nin en popüler çevre biyologlarından olan, 30’dan fazla kitabı olan, 40 bin sayfadan fazla bilimsel yazıya imza atmış Prof. Dr. Ali Demirsoy ve AKUT kurucusu Ali Nasuh Mahruki de katılacak.

Ali Nasuh Mahruki aynı gün 15.30’da “Atam Işığında Geleceğe Tırmanıyoruz” dağcılık etkinliğinde Bufavento kalesine yapılacak yürüyüşe de katılarak gençlere öncülük edecek.

17 Mayıs Perşembe günü “Atam Işığında Engelleri Aşıyoruz” Gençhatlon etkinliği saat 10.00’da Lefkoşa LTL, SSEML, LAGSL, 20 TFL okullarında kurulacak parkurlarda yapılacak. Aynı saatlerde AKM’de “Atam Işığında Önemini Konuşuyoruz” söyleşisi gerçekleşecek.

Her okuldan gelecek okul temsilcileri Atatürk ilkelerinin Kıbrıs Türk gençliği için ne ifade ettiğini tartışacağı etkinlikte gençlere medya temsilcileri de eşlik edecek.

Geçitkale Havaalanı’nda saat 10.00’da Sivil Havacılık Federasyonu bölge okullarına “Atam Işığında Yükseliyoruz” sivil havacılık görselleri yaparak istikbalin göklerde olduğu vurgusu yapılacak.

18 Mayıs Cuma günü gençler gruplar halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve askeri kurumları ziyaret edecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs günü ayrıca “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu saat 11.00’de Anıt çemberi önünden başlayacak.

“19 MAYIS GÜNÜ İLÇELERDE YAPILACAK TÖRENLER

LEFKOŞA

19 Mayıs günü Lefkoşa’daki törenler 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayacak tören, Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle tamamlanacak.

GİRNE

Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 08.30’da başlayacak törende ilk olarak anıta çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 10.00’da başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Tören, halk dansları gösteriyle sona erecek.

19 MAYIS’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK DİĞER TÖRENLER

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler, tüm sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Dereboyu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek “Mor ve Ötesi” konseriyle etkinlikler son bulacak.