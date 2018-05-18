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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde, hafta boyunca tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde, hafta boyunca tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:04
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde, hafta boyunca tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında yarın Lefkoşa’daki törenler saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören yapılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayacak tören, Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle tamamlanacak.

GİRNE

Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 08.30’da başlayacak törende ilk olarak anıta çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

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Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 10.00’da başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ardından, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Tören, halk dansları gösterisiyle sona erecek.

LEFKE

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı’na 09.30’da çelenk konulacak.

LEFKOŞA’DA “ATAM İZİNDEYİZ KORTEJİ”…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler, sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek.

 

Dereboyu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek “Mor ve Ötesi” konseriyle etkinlikler son bulacak.

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:28
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