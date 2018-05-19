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19 Mayıs, Cumhurbaşkanlığında Gençlere Yönelik Resepsiyonla Kutlandı...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs resepsiyonu düzenlendi. 

19 Mayıs, Cumhurbaşkanlığında Gençlere Yönelik Resepsiyonla Kutlandı...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs resepsiyonu düzenlendi. 

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:48
19 Mayıs, Cumhurbaşkanlığında Gençlere Yönelik Resepsiyonla Kutlandı...

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mayıs resepsiyonu düzenlendi. 

Resepsiyonda, liselerarası müzik yarışmasında dereceye giren Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi de sahne aldı. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da gerçekleşen olağanüstü toplantısının davetli katılımcıları arasında olmasından ötürü resepsiyona katılamadı. Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı himayelerinde gerçekleşti.

AKINCI

Resepsiyonda yaptığı konuşmasına gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 19 Mayıs tarihinin ulusal egemenliğin başlangıç günü olduğunu, 19 Mayıs tarihi ile bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğünü ifade etti. 

Konuşmasında gençlerin kendilerine güven duymasının önemine işaret eden Akıncı, gençlerin geleceklerini ileriye taşıyacakları adımları ancak “hareket ederek” atabileceklerinin altını çizdi.

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Akıncı, konuşmasında ayrıca gençlerin hem kendi nesillerine hem de gelecek nesillere “model” olması gerektiğini de ifade etti. Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüne atıfta da bulunan Meral Akıncı, ülke ve bölge için barış içinde bir gelecek dileğinde bulundu. 

HÜDAOĞLU

Konuşmasına, modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk ve ilkelerinin, Kıbrıs Türk halkının 100 yıla yakın bir süredir hiç dinmeyen heyecan, coşku ve tutkusu olduğunu vurgulayarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, “Bugün bir kez daha bu vesileyle buluştuk. Sizleri burada misafir etmek bizler için büyük mutluluk” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gençlerle bir araya gelmeyi ve onlara kulak vermeyi her zaman önemsediğini ifade eden Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın göreve geldikten sonra her yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı’nda gençlerle buluşup, gençlerle sohbet ettiğini belirtti.

Hüdaoğlu, gençlere, Atatürk’ün “her ilerlemenin ve kurtuluşun anası” saydığı özgürlük içinde, mutlu ve güzel bir geleceğe sahip olmalarını dileyerek konuşmasını tamamladı.

 


Son Güncelleme: 19.05.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı19MayısResepsiyonKUTLAMASI
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