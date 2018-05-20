19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Büstü önünde “Gençlik Ateşi”nin yakılmasıyla başlayan hafta, gerçekleştirilen “Atam İzindeyiz Korteji” ve Mor ve Ötesi’nin verdiği konser ile tamamlandı.

Düzenlenen “Atam İzindeyiz Korteji”ne Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile birlikte bazı milletvekilleri ve bakanlık yetkilileri de katıldı.





Bakanlık açıklamasına göre, kutlamalar dün, gün boyunca düzenlenen etkinliklere devam ederken Lefkoşa’da “Atam İzindeyiz Korteji” düzenlendi. Ortaokul, lise, üniversite, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarından gençlerin katılımıyla Bando eşliğinde Atatürk Büstü önünden başlayan kortejünü Dereboyu’nda tamamlandı.Kortejin Dereboyu’na varması ile gala gecesi düzenlendi. Gecede Mor ve Ötesi grubu konser verdi. Özyiğit konser sonunda Mor ve Ötesi grubuna teşekkür plaketi sunarak, gerçekleştirdiği konuşmada tüm gençlerin ve halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı ve eğitim sistemini Atatürk ilke ve devrimlerinin rehberliğinde yeniden yapılandırdıklarını vurguladı.