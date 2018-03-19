19 MART 25 MART HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

BALIK BURCUNDA ŞİRON VE YENİ AY

Bu yeni ayda hem ruh hem de beden sağlığımıza odaklanmalıyız. Bu ay boyunca büyük bir fedakarlık yapmak ,mistik konularla ilgilenmek, merhamet , gerçeklerden uzaklaşmak, her türlü bağımlılıklar, karmaşalar ve verilen sözlerin tutulmaması gibi etkiler yoğunlukta. Psikolojik konular, su kaynakları, denizler, alkolle ilgili konular ,siyasi istikrarsızlık ,ekonomide problemler artabilir. Şiron astrolojide yaralı şifacı demektir. Bizim en derin yaralarımızı ve bu yaraları iyileştirmek için verdiğimiz mücadeleyi anlatır. Bu hafta meydana gelebilecek olaylar katlanarak büyüyebilir. Salgın hastalıklar ve zehirlenme vakalarında artışlar olur. Kadınlarla ve anneyle ilgili ilişkilerde dikkatli olmak gerekir.

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Yeni işlere başlamak yerine kalan işleri bitirmek için mücadele etmelisiniz. 20 Mart itibari ile önümüzdeki bir ay boyunca kendinizi daha net gösterebilirsiniz. İş hayatınızda yöneticiniz ve ya patronunuza karşı dikkatli olun , sinirinizi bozacak durumlar ortaya çıkabilir. Hafta boyunca sakin kalmaya çalışın. Sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS)

20 Mart ‘tan itibaren içinize kapalı bir nevi dinlenme dönemine giriş yapacaksınız. Bu süreçte uyku düzeninizde aksaklıklar, ruhsal anlamda sıkıntılar olabilir. Merkür geri gittiği için bazı rahatsızlıklarınız tekrar başlayabilir. Dedikodular canınızı sıkabilir. Sakin olmaya çalışın, arkanızdan iş çeviren kişiler gün yüzüne çıkabilir.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde aksaklıklar başlayabilir. Bayanlarla ilgili ilişkilerinizde tartışmalara açık olacaksınız. Ödemelerinizle ilgili bir hata ortaya çıkabilir. Bu hafta borç almak vermek ve maddi anlamda risk almak için uygun değildir .Sakin kalmaya çalışın.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

Bu hafta ortaklık ve ikili ilişkilerde zorlayıcı etkiler olabilir. Gereksiz yere kıskançlık yada kapris yapmayın. Merkür Retro döneminde olduğumuz için iş değiştirme planlarınızı 16 Nisan’ a kadar erteleyin. İkili ilişkilerde gergin bir hafta sizi bekliyor. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olun, iletişimlerde zaman zaman aksaklıklar yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkatli olun. Birkaç kere kontrol edin.

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular pazarlama ,reklam, tanıtım gibi faaliyetler olacaktır. Yurt dışınla ilgili konularda şansınız açık olacak. Seyahatleriniz artabilir, bu konuyla ilgili evraklarınızı tekrar tekrar kontrol edin. Eğitimle ilgili konularda ise konsantre olmanız zorlaşabilir dikkatli olun.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Bu hafta yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Paranızı borsa yada şans oyunlarında harcamayın. Biraz daha hobilerinizle ilgilenmeye çalışın. Merkür retrosu nedeniyle üç hafta boyunca finansal konularınıza çok dikkat edin. Geçmişteki bir takım borçlar yada ödemeler gündeme gelebilir. Banka işlemlerinde dikkatli olun.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM)

Bu hafta evinizde ilişkilerinizde fazla takıntılı olmayın. Ailedekilere baskı yapmamaya çalışın. Evinizle ilgili, tamiratlarla ilgili uygun bir hafta değil. Merkür retrosundan dolayı üç hafta boyunca partnerinizle yada ortağınızla iletişim problemleri çıkabilir. Bu dönemde sözleşme imzalamak yada ortaklık yapmaktan kaçının.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

İş hayatınızda çalışanlarınıza yada müşterilerinize karşı daha anlayışlı olmaya çalışın. Komşularınız ,kardeşleriniz ve akrabalarınızla tartışmamaya özen gösterin. Merkür’ün retrosu nedeniyle üç hafta boyunca iş yerinizdeki elektronik cihazlarda problemler görülebilir. Yedekleme yapmanızı tavsiye ederim. İş arkadaşlarınızla da ciddi sorunlar çıkabilir. Dikkatli olmaya çalışın.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Bu hafta boyunca ödemelerde gecikmeler olabilir. Zevkleriniz için daha çok para harcayabilirsiniz. Maddi konularda risk almamaya çalışın. Yeni tanışmalar olabilir. Merkür retrosu üç hafta boyunca sizi ilişkiler konusunda zorlayacaktır. Karar vermekte zorlanacaksınız. Yeni ilişkiler hızla bitebilir. Bir diğer etki de eski aşklarınızdan sms ve bazı haberler alabilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin ,yanlış yere gidebilir.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-22OCAK)

Bu hafta boyunca ailenize karşı inatçı ve sert bir şekilde davranmamaya çalışın. Birilerine karşı sevgi ve nefretinizi bir arada hissedebilirsiniz. Bu hafta yeni bir ilişkiye başlarsanız bu ilişki ihtiraslı olacaktır. Merkür retrosu sebebiyle üç hafta boyunca evinizde kullandığınız aletlerde bilgisayar, mutfak gereçleri, televizyon ,müzik seti gibi aletlerde arızalar çıkabilir. Aile içinde yanlış anlamlar artabilir. Yeni bir ev almak yada taşınmak için kötü zamanlardır. Üç hafta beklemekte fayda var.

KOVA BURCU(21 OCAK-21 ŞUBAT)

Bu hafta aşk ve ilişkiler konularında şansınız pek iyi görünmüyor. Kendinizi psikolojik olarak yorgun ve içe dönük hissedebilirsiniz. Sağlık konularına dikkat edin. Özel hayatınızda bazı konuları çok abartabilirsiniz. Merkür retrosu sebebiyle üç hafta boyunca komşularınızla, kardeşlerinizle ilişkilerinizde kırgınlıklar olabilir. Özellikle seyahat öncesi biletlerinizi ve valizlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ediniz. Eğitimle ilgili işlerinizde de aynı şekilde konsantre olmaya çalışın. Gereken önemi gösterin.

BALIK BURCU(22ŞUBAT-20MART)

Dostlarınızla ilgili ,arkadaşlarınızla ilgili, para ile ilgili konularda daha dikkatli ve sakin olmaya çalışın. Bu konularla ilgili birbirinizi kırabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi gereksiz yere eleştirebilirler. Hafta boyunca sakin kalmaya çalışın. Merkür retrosu üç hafta boyunca sizin finansal konularınızda dikkatli olmanızı gerektirecek. Finansla ilgili konularınızı 16 Nisan’dan sonraya bırakmakta fayda var. Bu dönemde özellikle elektronik alışverişlerinde aldığınız cihaz bozuk yada eksik çıkabilir. Çok dikkatli olun, acil değilse bu alışverişleri Nisan ayı sonunda yapın.