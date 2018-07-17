18 Temmuz 2018 Çarşamba Gündemi



Sendikal Platform, hükümetin yaptığı zamları protesto etmek için Başbakanlık önünde sendikaların yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile basın açıklaması yapacak. (10.00)



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı parlamenterleri kabul edecek. (11.00)



Başbakan Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için KKTC’de bulunan yabancı siyasileri kabul edecek. (12.00)



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türkiye’den gelen şehit aileleri heyetini kabul edecek. (13.15)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla değerlendirme toplantılarına başlayacak. Akıncı, sırasıyla Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı kabul ederek, görüşecek. (13.00) (13.30) (14.00)



Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ı kabul edecek. (14.00)



****

