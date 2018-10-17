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18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü…

YARIN SABAH AB PROGRAM DESTEK OFİSİNDE PANEL DÜZENLENECEK

18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü…

YARIN SABAH AB PROGRAM DESTEK OFİSİNDE PANEL DÜZENLENECEK

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:29
18 Ekim Ab İnsan Ticareti İle Mücadele Günü…

YARIN SABAH AB PROGRAM DESTEK OFİSİNDE PANEL DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Avrupa Komisyonu, AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü çerçevesinde Lefkoşa\'da panel gerçekleştirecek.

Yarın saat 10.00 – 12.00 arası AB Program Destek Ofisi’nde yapılacak etkinlikte, açılış konuşmaları saat 10.15’te başlayacak.

Her yıl 18 Ekim’de düzenlenen AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü ile hem politika yapıcıların hem de kamuoyunun Avrupa’da insan ticaretine karşı verilen tepki hakkında derinlemesine düşünmesi hedefleniyor.

AB Program Destek Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, insan ticareti mağdurlarının düzgün biçimde tespit edilmesi, kendilerine yeterli yardımın sağlanması, failler hakkında tahkikat yapılması ve bu tür eylemlerin genel etkisinin ölçülmesi konusunda ülkelerin halen zorluk yaşadığı kaydedildi.

(RU/HÖ) PANEL PROGRAMI EKTEDİR
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