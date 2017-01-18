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27 Ocak 2017 Cuma 14:40

18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok

18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok
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18 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Yok
Tarım Dairesi, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde, 19 yerli üründen 1 üründe ve 21 ithal ürünün 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi yaptığı yazılı açıklamada,23 Aralık 2016’dan itibaren yapılamayan tarımsal ürünlerdeki denetimlerin tekrardan yapılmaya başlandığını duyurarak, 23-26 Ocak döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

19 yerli ürünün 18’i temiz

Yerli ürünlerde yapılan denetimlerde, enginar, portakal, limon, mandalin, cherry domates, dolmalık biber olmak üzere 19 üründen alınan numunelerin 18’inin temiz çıktığı, 1 üründe ise limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan ürünlerin Tükmenköy’den Hasan Nizam’a ait enginarda olduğu belirtilerek, söz konusu ürünlerin hasadına izin verilmeyerek beklemeye alındığı kaydedildi.

21 ithal ürünün 19’u temiz

Aynı tarihler arasında elma, cennet hurması, acı biber, biber çeşitleri, karpuz, cherry domates ve hayvan yemi olmak üzere 21 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 19’unun temiz çıktığı, 2’sinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Limit üstü kalıntı rastlanan ürünler hakkında bilgi verilen açıklamada, bu ürünlerin SVS Ltd’e ait elma, Kemal Palamut’a ait cennet meyvesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, SVS Ltd’e ait elma menşee iade edilirken Kemal Palamut’a ait cennet meyvesinin ise Karaoğlanoğlu çöplüğünde imha edildiği kaydedildi.


 
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