18 Mayıs’ta Büyük İkramiye 400.000TL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2017 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 18 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “07772” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 18 Mayıs 2017 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak yarın (9 Mayıs 2017) satışa sunulacak.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.