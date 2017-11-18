18 Kasım UBP Milletvekili Adaylık Seçimleri Tam Sonuçları

UBP üyelerinin, adaylarının belirlediği dünkü seçime göre, En çok oy alan UBP milletvekili adayları şöyle:
1 LEFKOŞA Faiz Sucuoğlu 4784
2 LEFKOŞA Ersin Tatar 4466
3 LEFKOŞA Hasan Taçoy 4314
4 GAZİ MAĞUSA Sunat Atun 4153
5 GİRNE Kutlu Evren 4146
6 GAZİ MAĞUSA Oğuzhan Hasipoğlu 4048
7 GAZİ MAĞUSA Dursun Oğuz 3863
8 LEFKOŞA Zorlu Töre 3821
9 GİRNE Ünal Üstel 3782
10 GAZİ MAĞUSA Hamza Ersan Saner 3749
11 LEFKOŞA Aydın Soyer 3674
12 LEFKOŞA Tahsin Ertuğruloğlu 3415
13 LEFKOŞA Ahmet Savaşan 3175
14 GAZİ MAĞUSA Hasan Onalt 3139
15 GİRNE Ahmet Arslan 3066
16 GİRNE İzlem Gürçağ 2977
17 LEFKOŞA Türel Öksüzoğlu 2948
18 LEFKOŞA Saffet Nadiri 2900
19 GİRNE Zalihe Damdelen 2785
20 GAZİ MAĞUSA Canan Zeki 2784
21 GÜZELYURT Ali Pilli 2708
22 GAZİ MAĞUSA Güneş Güneşoğlu 2698
23 GAZİ MAĞUSA Ahmet Kaşif 2613
24 LEFKOŞA Akay Yılmaz 2612
25 LEFKOŞA Fisun Özsun 2567
26 GAZİ MAĞUSA Gürsel Uzun 2563
27 GİRNE Selim Gökbörü 2563
28 GÜZELYURT Kemal Dürüst 2514
29 İSKELE Nazım Çavuşoğlu 2479
30 LEFKOŞA Hasan Yücelen 2425
31 GAZİ MAĞUSA Derviş Ekşici 2336
32 İSKELE Önder Sennaroğlu 2256
33 LEFKOŞA Ahmet Oğuz Ceyda 2248
34 GİRNE Hüseyin Kayım 2217
35 GİRNE Hasan Erata 2213
36 GAZİ MAĞUSA Dürdane Acu 2183
37 LEFKOŞA Hakan Fellahoğlu 2179
38 LEFKOŞA Emete Gözügüzelli 2124
39 LEFKOŞA Nurcan Yardımcı 1989
40 GÜZELYURT Menteş Gündüz 1952
41 GÜZELYURT Mehmet Çelebioğlu 1926
42 LEFKE Aytaç Çaluda 1858
43 GAZİ MAĞUSA Eylem Dolmacı 1851
44 GİRNE Cafer Brautçuzade 1833
45 GAZİ MAĞUSA Ersun Kutup 1815
46 İSKELE Ümit Özkıran 1814
47 GİRNE Ergün Serdaroğlu 1803
48 GİRNE Deniz Serbest 1763
49 GİRNE FiKret Öğdü 1740
50 LEFKOŞA Ömra M. Can 1486
51 İSKELE Hamit Bakırcı 1471
52 İSKELE Turgay Avcı 1465
53 GÜZELYURT Hatice Şahin 1378
54 İSKELE Yasemin Öztürk 1357
55 GÜZELYURT Leyla Güneş 1276
56 LEFKE Fırtına Karanfil 1254
57 GÜZELYURT Cihan Kombos 1141
58 İSKELE İrfan Tansel Demir 1018
59 LEFKE Kenan Örgen 985
60 İSKELE Fatma Darben 971
61 LEFKE Timuçin Pirgalıoğlu 913
62 LEFKE Erdoğan Şanlıdağ 662
63 LEFKE Nadir Tahsildaroğlu 383
64 LEFKE Tahsin Sabit 285
65 LEFKE Halil Gazi Güney 224