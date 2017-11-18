UBP üyelerinin, adaylarının belirlediği dünkü seçime göre, En çok oy alan UBP milletvekili adayları şöyle:

18 Kasım UBP Milletvekili Adaylık Seçimleri Tam Sonuçları UBP üyelerinin, adaylarının belirlediği dünkü seçime göre, En çok oy alan UBP milletvekili adayları şöyle: