banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93043
ALTIN
193.340
DOLAR
4.7189
STERLİN
6.2317
EURO
5.4759
18 Haziran çekilişi devretti
18 HAZİRAN ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
Çatalköy'de silahlı saldırı
ÇATALKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI
Girne'de silahlar konuştu
GİRNE'DE SİLAHLAR KONUŞTU
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
banner282

18 Haziran çekilişi devretti

18 Haziran çekilişi devretti

19 Haziran 2018 Salı 08:12
18 Haziran çekilişi devretti

18 Haziran çekilişi devretti

18 Haziran 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 28 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL’ye yükseltildi.

banner277
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “40461” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 28 Haziran 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (19 Haziran) satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığından vatandaşa ek vergi sinyali!
İçişleri Bakanlığından vatandaşa ek vergi sinyali!
Çatalköy'de silahlı saldırı
Çatalköy'de silahlı saldırı
Girne'de silahlar konuştu
Girne'de silahlar konuştu
Güncel Konuşmalarda Cypfruvex, Eğitim ve Taşınmaz Mal Komisyonu Ele Alındı!
Güncel Konuşmalarda Cypfruvex, Eğitim ve Taşınmaz Mal Komisyonu Ele Alındı!
Eroğlu: “Amfi Tiyatro Metehan Çemberi yanındaki askeri bölgede olacak… biz o bölgeyi Lefkoşa’ya katmakta kararlıyız”
Eroğlu: “Amfi Tiyatro Metehan Çemberi yanındaki askeri bölgede olacak… biz o bölgeyi Lefkoşa’ya katmakta kararlıyız”
Cumhuriyet Meclisi'nde karayolları konuşuldu
Cumhuriyet Meclisi'nde karayolları konuşuldu
‘Sporun Oskarları’ belirlendi
‘Sporun Oskarları’ belirlendi
Ekonomi Bakanlığı’ndan açıklama
Ekonomi Bakanlığı’ndan açıklama
İşcan, Dernekler Yasası’nın uygulanmasını istedi
İşcan, Dernekler Yasası’nın uygulanmasını istedi
Gece Kulüpleri Çalıştayı sonuçları açıklandı
Gece Kulüpleri Çalıştayı sonuçları açıklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim