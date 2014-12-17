18 Aralık 2014 Perşembe

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri’yi kabul edecek. (10.00)
Kayıp Şahıslar Komitesi, ara bölgede bulunan Home for Coorperation'da basın açıklaması gerçekleştirecek. (10.00)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, Bakan Hasan Taçoy’un da katılımıyla Karayolları Dairesi’nce yapımı başlanacak 2 projenin imza töreni gerçekleştirilecek.(10.00)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülerek, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanacak ve bütünü oylanacak. (10.00)
5 sendikanın yetkilileri Maliye Bakanlığı’na gidip protokol görüşmesi talebiyle eylem yapacak. (11.00)
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu TAK Müdürü Doç Dr. Neriman Saygılı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. (11.00)
Meclis Başkanı Siber, Lefkoşa AKM’de M.Kansu, Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız, Başar Taşlı, Mustafa Müezzinoğlu’nun kitap tanıtımı ve sergisinin açılışına katılacak. (19.00)
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