18 Ağustos çekilişi devretti!

18 Ağustos 2018 çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti ve devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 28 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL’ye yükseltildi.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde “30928” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400.000 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 28 Ağustos 2018 tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 600.000 TL, toplam ikramiye 924.100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olarak yarın (19 Ağustos) satışa sunulacak.