18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI…BAKAN ÇELER LAPTA HUZUREVİ'İ ZİYARET ETTİ

ÇELER: “YAŞLILARIMIZDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR”

“ESKİ HUZUREVİ BİNASININ OLDUĞU ALANA YENİ BİR HUZUREVİ İNŞA EDİLECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, eski Lapta Huzurevi’nin olduğu alana yeni bir huzurevi inşa edileceğini kaydetti.

Çeler 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri yaşlılar için müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Bakan Çeler ilk olarak huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaştı, yaşlılarla sohbet etti, hediyeler verdi.

Basına yaptığı açıklamada “Yaşlılarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var” diyen Çeler, kültürel mirasın sonraki nesillere aktarılması adına yaşlıların önemine işaret etti.

Çeler “Yaşlılarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi” dedi.

Lapta Huzurevi’nin olması gereken noktada olmadığını, yeni bir huzurevi inşa edilmesi için önceki dönemlerde çalışma başlatıldığını ancak bu projenin hayata geçirilmediğini kaydeden Çeler, bütçe geçer geçmez yeni huzurevi inşası için çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

Çeler yeni huzurevinin eski huzurevinin olduğu alana inşa edileceğini anlatarak, oradaki binanın ve asbest tavanın yıkım işleminin de bu sırada gerçekleştirileceğini anlattı.

Çeler basına yaptığı açıklamanın ardından Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde yaşlılarla şarkılar söyledi.

Etkinlikler kapsamında yarın da Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan yaşlılara öğlen yemeği verilecek.