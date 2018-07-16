17 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak. (10.00)
Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)
**************
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun ortak projesi “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” basın toplantısıyla tanıtılacak. (09.30-Yer: Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Toplantı Salonu)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak. (10.00)
Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)
**************