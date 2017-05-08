Lefkoşa, 8 Mayıs 17 : KKTC’de 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Baraka Kültür Merkezi, DAÜ-Unicorn, Dayanışma, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Halkın Partisi-TCEK, Antifaλευkoşa, MAGEM, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Syspirosi Atakton, Toplumcu Demokrasi Partisi-TOCEK, TDP-Gençlik Örgütü, Yeni Enternasyonalist Sol, YKP-Fem ve bağımsız aktivistlerden oluşan “17 Mayıs Organizasyon Komitesi” bu yılki etkinliklerle ilgili EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Etkinlikte Komite adına konuşan Erman Dolmacı geçen yılki 17 Mayıs etkinliklerini “Toplum buna hazır değil” söylemlerine karşı “Hazırık!” sloganıyla çeşitli sendika, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle birlikte bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler hazırladıklarını ifade etti.

“Bu yıl da mücadelemizi sürdürdüğümüzü, çeşitliliğimiz ve rengimizle yine sokakta hep birlikte olacağımızı göstermek için ‘Hade Gene!’ diyerek yola dökülüyoruz” diyen Dolmacı şöyle devam etti:

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet hızla artarken, yanı başımızdaki coğrafyalarda güç savaşları devam ederken ve ikiye bölünmüş coğrafyamızda barış talepleri yükselirken, biz bir kez daha hak ve özgürlüklerimize dikkat çekiyor ve ‘Buradayız!’ diyoruz. Homofobik, bifobik ve transfobik baskının temellerinin savaşı ve şiddeti de yaratan erkek egemen sistemle bir olduğunu, bu nedenle tüm mücadelelere LGBTİ+ mücadelesinin de dâhil olduğunu savunuyoruz. Geçen yıl gerçekleşen yürüyüşümüzden hemen sonra yürüyüşe katılan arkadaşlarımıza ait fotoğrafların sosyal medyada nefret söylemleriyle ifşa edilmesi ve hedef gösterilmesini kınıyor ve yılmayacağımızı göstermek için bu yıl daha güçlü bir şekilde adamızın dört bir tarafından toplantılarımıza katılan çeşitli örgütlerle mücadeleye devam ediyoruz.

Bu bağlamda, bizler ‘17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ bileşeni örgütler ve aktivistler olarak cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine ve LGBTİ+ haklarına yönelik yargının eşitlik ve adalet temelinde çalışması, yaptırımların takip edilmesi, homofobik ve ayrımcı davranışlara caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini bu yıl bir kez daha vurguluyoruz. Bununla birlikte yasaların ancak toplumsal bir dönüşümle karşılık bulacağını hatırlatarak, aile ve eğitim politikalarında da yenilikçi ve çeşitliliği kabul eden kültürel ve sosyal bir reform gerektiğini savunuyoruz”

CUMARTESİ BAŞLAYAN ETKİNLİKLER 17 MAYIS’A DEK SÜRECEK

Dolmacı, bu amaçla, 17 Mayıs haftasında LGBTİ+ görünürlüğünü arttırmak, homofobi, bifobi ve transfobiye karşı mücadele etmek için 11 gün sürecek bir etkinlik dizisi organize ettiklerini anlattı.

Cumartesi günü iki toplumlu etkinlikle başlayıp, Gazimağusa’da dün gerçekleşen piknikle devam eden etkinliklerin 17 Mayıs’a kadar süreceğini söyleyen Dolmacı, etkinlikler kapsamında sanat söyleşileri, şiir dinletileri, belgesel gösterimleri ve atölye çalışmaları düzenleneceğini anlattı.

Bu yılki Onur Yürüyüşü’nün 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Dereboyu Suitex önünden başlayacağını ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacağını kaydeden Dolmacı, “Adamızın dört tarafından herkesi, hep birlikte ‘Hade gene sokaktayık, burdayık!’ demek için, cinsiyetçilikle ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı ses çıkarmak ve mücadele etmek için etkinliklerimize ve yürüyüşümüze davet ediyoruz” dedi.

(DOĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI ETKİNLİK PROGRAMI EKTE

