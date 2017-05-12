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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

17 Mayıs Homofobi, Bifobi Ve Transfobi Karşıtlığı Günü

“Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı eylem günü” olarak kabul edilen&nbsp; 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla geleneksel Onur Yürüyüşü yarın yapılacak.

17 Mayıs Homofobi, Bifobi Ve Transfobi Karşıtlığı Günü
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"ONUR YÜRÜYÜŞÜ" YARIN YAPILACAK

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlere yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı eylem günü” olarak kabul edilen  17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla geleneksel Onur Yürüyüşü yarın yapılacak.

İki toplumlu 17 Mayıs Eylem Komitesi’nin açıklamasına göre, sendika, sivil toplum örgütleri, siyasi parti ve aktivistlerin katılımıyla düzenlenecek Onur Yürüyüşü, saat 17.30'da Dereboyu Suitex önünden başlayacak ve Lefkeliler Hanı’nda son bulacak.

"Hade gene sokaktayık, burdayık!" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşün ardından Lefkeliler Hanı’nda “After Party” düzenlenecek.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin açıklamasına göre komite, bağımsız aktivistler yanında şu örgütlerin temsilcilerinden oluşuyor:

“Antifa λευkoşa, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ-Unicorn, Dayanışma, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Halkın Partisi-TCEK, MAGEM, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Syspirosi Atakton, Toplumcu Demokrasi Partisi-TOCEK, TDP-Gençlik Örgütü, Yeni Enternasyonalist Sol ve YKP-Fem”

(GUR) FOTOĞRAFLI

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