BU YILKİ TEMA “HERKES İÇİN BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON”

ELAGÖZ: “HİZMETLERİ HALKA KESİNTİSİZ ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü dünyada olduğu gibi KKTC’de de kutlanacak, haberleşmenin insanlık için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılacak.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bu yılın temasını “Herkes İçin Bilişim ve Telekomünikasyon: Dijital sınırları aşmak için insanı güçlendirme” olarak belirledi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz de gün nedeniyle mesaj yayımladı. Telekomünikasyon Dairesi’nin bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerini halka kesintisiz ulaştırmak için çalıştığını belirten Elagöz, Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının gününü kutladı.

Dünya Telekomünikasyon günü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin doğum günü olarak 1997’den beri kutlanıyor.

Birlik, 17 Mayıs 1865’te Paris’te kurulmuştu.

(RÇ/GUR)