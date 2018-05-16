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17 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak (10.00)

17 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak (10.00)

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:38
17 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile haftalık olağan görüşmesini yapacak (10.00)

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Akdoğan\'dan başlayarak Geçitkale, Serdarlı ve Değirmenlik Sağlık Ocaklarını ziyaret edecek (10.00)

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilen “ 4.Gençlik ve Spor Festivali” tanıtımı için LTB’de basın toplantısı düzenlenecek (11.00)

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ve beraberindeki milletvekilleri Sönmezler Ocağı’nı ziyaret edecek (11.00)
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Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Gazimağusa ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin katılımıyla Taşkent Piknik Alanı’nda "Engelsiz Piknik" düzenlenecek (12.00)

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ortak olarak düzenlediği ilkokullar arası "Resim", ortaokul ve liseler arası "Fotoğraf", "Şiir", "Kompozisyon", "Kolaj Teknikli Resim" ile liseler arası "Kısa Film" yarışmalarının ödül töreniYakın Doğu Üniversitesi Büyük kütüphane Salon 4\'te yapılacak (19.00)

Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da katılımıyla başlayacak (20.30)

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