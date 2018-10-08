17. Zeytin Festivali, Yarın Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 17.Zeytin Festivali yarın akşam Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek.



Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz Cuma günü başlayan festival kapsamında bugün saat 18.00’da “Zeytin” konulu seminer, 19.00’da Nefes dans gösterisi, 19.30’da Ali Nesim anısına şiir dinletisi, 20.30’da Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası ve Bilardo Turnuvası Ödül Töreni, 21.00’de ise Grup Feveran konseri yer alacak.



YARINKİ PROGRAM



Festivalin son günü olan yarın akşam ise 19.00’da Oksem Halk Dansları Gösterisi, 19.15’te Saf Zeytinyağından Organik Sabun, Bulaşık Deterjanı ve Şampuan Üretimi Sunumları, 19.15’te Dance Fit Studio dans gösterisi ve 19.30’da Hasan Günyüz ile İbrahim Çetiner konseri var.



Son etkinlik olan Bülent Ortaçgil konseri ise saat 21.00’de başlayacak.